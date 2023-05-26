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Ольга Сорокина покидает пост главы администрации Октябрьского района Пензы

14:01 | 26.05.2023 | Политика

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Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Ольга Сорокина покидает должность главы администрации Октябрьского района города Пензы.

Ольга Сорокина покидает пост главы администрации Октябрьского района Пензы

Фото: Pgduma.ru

В пятницу, 26 мая, она приняла участие в 50-й очередной сессии гордумы, в повестку которой было включено рассмотрение отчета о деятельности администрации Октябрьского района за 2022 год.

Без обсуждения документа присутствующие перешли к вопросам, а затем — к выступлениям.

Первым слово взял депутат по избирательному округу №4 Жиганша Туктаров.

«Хочу выразить слова огромной благодарности и признательности Вам, Ольга Викторовна, за работу, которую Вы проводите и проводили все время на территории Октябрьского района. [...] Вы не всегда были главой района, Вы исполняли разные обязанности, всегда относились к своим обязанностям честно, добросовестно, [...] что очень важно, умеете выстраивать взаимоотношения и с жителями микрорайона, [...] и с депутатским корпусом. Огромное Вам спасибо. Насколько я знаю, Вы собираетесь покинуть Октябрьский район. Мне как депутату очень жаль, что вот такое случилось», — сказал он.

После этого к Ольге Сорокиной обратились еще несколько народных избранников, которые выразили ей признательность за работу на посту главы администрации Октябрьского района Пензы.

Она в свою очередь тоже поблагодарила депутатов.

«Спасибо большое. Было очень, действительно, приятно со всеми работать. Я думаю, что [...] и в дальнейшем мы будем так же плодотворно работать. Спасибо», — сказала Ольга Сорокина.

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