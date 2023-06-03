Утверждено положение о полномочном представителе губернатора Пензенской области по работе с территориями Политика

Пенза, 3 июня 2023. PenzaNews. Положение о полномочном представителе губернатора Пензенской области по работе с территориями утверждено указом главы региона №69, который Олег Мельниченко подписал 1 июня.

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Документом регулируется правовой статус полномочного представителя губернатора по работе с территориями, нуждающимися в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры.

«Представитель губернатора обеспечивает представление позиции и интересов губернатора Пензенской области как высшего должностного лица Пензенской области на территориях», — говорится в указе.

В нем добавляется, что представитель губернатора является лицом, замещающим государственную должность Пензенской области, и входит в состав регионального правительства.

«Представитель губернатора назначается на должность и освобождается от должности губернатором Пензенской области. [...] Представитель губернатора непосредственно подчиняется губернатору Пензенской области и несет персональную ответственность за исполнение своих полномочий», — сказано в документе.

Из него следует, что финансирование расходов на содержание представителя губернатора производится в пределах средств, предусмотренных бюджетом Пензенской области.

«Материально-техническое и транспортное обеспечение представителя губернатора осуществляется государственным бюджетным учреждением «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» и государственным казенным учреждением «Эксплуатационно-хозяйственное управление правительства Пензенской области», — уточняется в указе.