Утверждено положение о советнике губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 3 июня 2023. PenzaNews. Положение о советнике губернатора Пензенской области утверждено указом №70, который глава региона Олег Мельниченко подписал 1 июня.

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«Советник губернатора является лицом, замещающим государственную должность Пензенской области. Советник губернатора является членом правительства Пензенской области», — говорится в документе.

В нем добавляется, что советник назначается на должность и освобождается от нее губернатором.

«Советник губернатора непосредственно подчиняется губернатору и несет персональную ответственность за исполнение своих полномочий», — сказано в тексте.

В указе уточняется, что основными задачами советника являются: непосредственное содействие в обеспечении осуществления губернатором отдельных полномочий в сфере деятельности, закрепленной за советником распоряжением главы региона; содействие в обеспечении исполнения правовых актов и поручений руководителя субъекта РФ в закрепленной сфере исполнительными органами Пензенской области.

Из документа следует, что организационное обеспечение деятельности советника осуществляется аппаратом губернатора и правительства, материально-техническое и транспортное — государственным бюджетным учреждением «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области», а финансирование расходов на его содержание производится в пределах средств, предусмотренных бюджетом региона.