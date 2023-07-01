12:12:26 Суббота, 1 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Правительство Пензенской области планирует применить новый подход к формированию кадрового резерва

11:22 | 01.07.2023 | Политика

Печать

Пенза, 1 июля 2023. PenzaNews. Правительство Пензенской области планирует применить новый подход к формированию кадрового резерва. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте губернатора.

Правительство Пензенской области планирует применить новый подход к формированию кадрового резерва. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нововведения заключаются в том, что кадровый резерв будет формироваться на типовые должности и одновременно в трех государственных органах — правительстве Пензенской области, а также региональных министерствах труда, социальной защиты и демографии и сельского хозяйства. Типовые должности планируется определить по пяти направлениям деятельности: кадровая работа, юридическое (правовое) обеспечение, бухгалтерское (финансовое) обеспечение и закупочная деятельность, документационное обеспечение и работа с обращениями граждан, информационное обеспечение (пресс-служба)», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что о проведении конкурсов будет объявлено в период с 11 по 14 июля.

«Сроки и порядок проведения определены постановлением правительства Пензенской области», — указано в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику Центробанка» и лишился более 1,1 млн. рублей В Камешкирском районе столкнулись два автомобиля, один из водителей госпитализирован
В Пензе «Соболь» врезался в препятствие, пострадал мужчина В Названовке капитально отремонтирован водозаборный узел
В Пензенской области мужчина угрожал убить родственника мотыгой, возбуждено дело В Пензенской области проходит профилактическое мероприятие «Встречная полоса»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама