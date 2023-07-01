Правительство Пензенской области планирует применить новый подход к формированию кадрового резерва Политика

Пенза, 1 июля 2023. PenzaNews. Правительство Пензенской области планирует применить новый подход к формированию кадрового резерва. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте губернатора.

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«Нововведения заключаются в том, что кадровый резерв будет формироваться на типовые должности и одновременно в трех государственных органах — правительстве Пензенской области, а также региональных министерствах труда, социальной защиты и демографии и сельского хозяйства. Типовые должности планируется определить по пяти направлениям деятельности: кадровая работа, юридическое (правовое) обеспечение, бухгалтерское (финансовое) обеспечение и закупочная деятельность, документационное обеспечение и работа с обращениями граждан, информационное обеспечение (пресс-служба)», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что о проведении конкурсов будет объявлено в период с 11 по 14 июля.

«Сроки и порядок проведения определены постановлением правительства Пензенской области», — указано в сообщении.