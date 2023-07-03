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Олег Мельниченко прибыл с рабочим визитом в Казахстан

13:53 | 03.07.2023 | Политика

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Пенза, 3 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прибыл с рабочим визитом в Казахстан.

Олег Мельниченко прибыл с рабочим визитом в Казахстан

Фото: Pnzreg.ru

«Буду возглавлять делегацию Пензенской области на форуме городов-побратимов «25-летие Астаны. Новые перспективы. Новые возможности», который состоится с участием президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 3 июля.

«Мы уже более 10 лет успешно сотрудничаем со столицей Казахстана в рамках соглашения с акиматом города Астаны, также действует соглашение нашего региона с Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областями в экономической, научно-технической и культурной сферах. Только за прошлый год товарооборот с республикой составил более 5 млрд. рублей, а за 4 месяца этого года — более 1,5 млрд. рублей. Мы планируем только укреплять наше взаимодействие», — отметил Олег Мельниченко.

Он сообщил также, что во вторник, 4 июля, состоится встреча с советником-посланником посольства России в Казахстане Александром Комаровым.

«Уверен, что поездка получится продуктивной, воплотим все задуманное и укрепим нашу дружественную связь, которая уже несколько лет приносит свои плоды», — подчеркнул губернатор.

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