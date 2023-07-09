Мельниченко и Исаченко обсудили расширение сотрудничества между Пензенской и Могилевской областями Политика

Пенза, 9 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко обсудили перспективы расширения сотрудничества между регионами.

Фото: Pnzreg.ru

«У наших регионов хороший сельскохозяйственный потенциал, будем взаимодействовать в этом направлении. Также мы закупаем белорусскую технику, которая отлично показала себя, лифты местного завода «Могилевлифт». У меня запланировано посещение этого предприятия, смогу лично оценить продукцию. Организуем также бизнес-миссию в Могилев для наших предпринимателей», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам рабочей встречи с Анатолием Исаченко, состоявшейся в Могилеве в минувшую субботу, 8 июля.

Он добавил, что стороны развивают не только торгово-экономическое сотрудничество, но и взаимодействие в сферах культуры и образования.

«Предложил расширить сотрудничество в части молодежной политики. Кроме того, важно сделать более интенсивным туристическое взаимодействие. У нас есть что показать белорусам — богатая природа, много удивительных мест. Думаю, что и среди пензенцев найдется достаточно желающих познакомиться с Могилевской областью, посетить памятные места. Также ждем ребят в наших санаториях и лагерях. Анатолий Михайлович поддержал мои инициативы», — сообщил губернатор Пензенской области.

По словам Олега Мельниченко, после рабочей встречи он связался с главой Пензы Александром Басенко и заместителем председателя правительства региона Алексеем Костиным и поручил им посетить Бобруйск, где есть завод по производству небольшой коммунальной техники для уборки дворов и тротуаров, для последующего рассмотрения вопроса о покупке таких машин.

Глава региона выразил уверенность в том, что дружба с Белоруссией «с каждым годом будет становиться все крепче и выгоднее для обеих сторон».

«Мы сможем открыть новые возможности для расширения сотрудничества», — подчеркнул он.