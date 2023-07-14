Мельниченко и Кузнецова обсудили вопросы защиты семьи и детства Политика

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова обсудили вопросы защиты семьи и детства в ходе рабочей встречи, которая состоялась в региональном правительстве в пятницу, 14 июля.

Фото: T.me/omelnichenko

«Сегодня в Пензенской области работает заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Юрьевна Кузнецова. Утром встретились с ней и обсудили вопросы защиты семьи и детства. В первую очередь речь зашла о поддержке членов семей бойцов, которые участвуют в СВО. Анна Юрьевна отметила, что из федерального перечня мер поддержки, который насчитывает 20 позиций, в Пензенской области реализуются все. Более того, у нас действуют дополнительные меры. Скоро внедрим новый вид поддержки «Социальная няня». Благодаря этой инициативе мамы получат возможность оставить ребенка с няней на некоторое время, чтобы заняться неотложными делами», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что также обсудили вопросы реабилитации бойцов СВО.

«Я рассказал о том, что в ней участвуют три лечебных учреждения: областной госпиталь для ветеранов войн, областная клиническая больница и клиническая больница №6. Кроме того, помогают семьям бойцов и в фонде «Защитники Отечества», за первый месяц его работы здесь получили поддержку более 300 человек», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что проинформировал вице-спикера Госдумы и о помощи, которую регион оказывает жителям подшефных районов Запорожской области.

«Анна Юрьевна поблагодарила за активную работу в области помощи молодым семьям и поддержки детей-сирот. Она отмечала, что средний срок ожидания получения жилья детьми-сиротами в регионе сократился с 12 до 3 лет», — написал губернатор.

«Анна Юрьевна — человек, который инициировал в Пензенской области множество проектов по защите материнства и детства, которые сейчас масштабировались до федерального уровня. Уверен, наше сотрудничество в этом направлении продолжится», — подчеркнул Олег Мельниченко.