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Внесены изменения в региональные законы, регулирующие порядок подготовки и проведения выборов

18:46 | 21.07.2023 | Политика

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Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 10-й очередной сессии внесли изменения в региональные законы, регулирующие порядок подготовки и проведения выборов.

Внесены изменения в региональные законы, регулирующие порядок подготовки и проведения выборов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается на сайте Заксобрания, это необходимо в целях приведения законов Пензенской области в соответствие со вступившим в силу федеральным законом №184-ФЗ от 29 мая 2023 года.

«В числе новелл — упразднение института открепительных удостоверений, установление возможности проведения выборов в условиях введения военного положения, предоставление главам субъектов РФ права обратиться в Центральную избирательную комиссию с предложением о проведении выборов», — говорится в сообщении.

«Закрепляется возможность создания экстерриториальных избирательных комиссий. Данная мера направлена на обеспечение избирательных прав отдельных категорий граждан, в том числе жителей новых регионов России, эвакуированных из зоны вооруженного конфликта», – пояснил председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.

На сентябрь 2023 года запланировано проведение первых выборов в законодательные органы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В 81 субъекте РФ будут организованы специальные участки, где граждане, прибывшие на временное проживание из новых регионов, смогут проголосовать.

В Пензенской области созданы две участковые избирательные комиссии, формируются списки проживающих в ПВР, которые примут участие в голосовании.

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