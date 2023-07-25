Михаил Буслаев избран главой Вадинского района Политика

Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Вадинского района в ходе 14-й сессии единогласно избрали Михаила Буслаева главой муниципального образования.

Фото: Miip.pnzreg.ru

До этого он был исполняющим обязанности главы района.

Участие в сессии, состоявшейся 25 июля, принял министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

От имени губернатора Олега Мельниченко он поздравил Михаила Буслаева с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Вадинского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий составляет 5 лет.