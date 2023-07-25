02:35:08 Среда, 26 июля
Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Михаил Буслаев избран главой Вадинского района

17:31 | 25.07.2023 | Политика

Печать

Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Вадинского района в ходе 14-й сессии единогласно избрали Михаила Буслаева главой муниципального образования.

Михаил Буслаев избран главой Вадинского района

Фото: Miip.pnzreg.ru

До этого он был исполняющим обязанности главы района.

Участие в сессии, состоявшейся 25 июля, принял министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

От имени губернатора Олега Мельниченко он поздравил Михаила Буслаева с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Вадинского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий составляет 5 лет.

Читайте также
«Билайн» проанализировал, туристы из каких регионов чаще остальных посещают «Тарханы» В Неверкинском районе подросток-велосипедист госпитализирован после наезда автомобиля
На трассе в Пензе водитель грузовика насмерть сбил женщину До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший женщине убийством
Телефонный мошенник выманил у жительницы Никольского района более 280 тыс. рублей Житель Заречного предстанет перед судом за неправомерный оборот средств платежей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама