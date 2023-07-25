Николай Итальянцев избран главой Земетчинского района Политика

Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Земетчинского района единогласно избрали Николая Итальянцева главой муниципального образования в ходе 16-й сессии, состоявшейся во вторник, 25 июля.

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До этого Николай Итальянцев являлся исполняющим полномочия главы района.

Министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Николая Итальянцева с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Земетчинского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.