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Александр Воронков избран главой Бессоновского района

15:36 | 26.07.2023 | Политика

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Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Бессоновского района Пензенской области в ходе очередной сессии, состоявшейся 26 июля, единогласно избрали Александра Воронкова главой муниципального образования.

Александр Воронков избран главой Бессоновского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

До этого он был исполняющим обязанности главы района.

Участие в сессии принял министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов.

От имени губернатора Олега Мельниченко он поздравил Александра Воронкова с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Бессоновского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.

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