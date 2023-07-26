Александр Воронков избран главой Бессоновского района
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Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Бессоновского района Пензенской области в ходе очередной сессии, состоявшейся 26 июля, единогласно избрали Александра Воронкова главой муниципального образования.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
До этого он был исполняющим обязанности главы района.
Участие в сессии принял министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов.
От имени губернатора Олега Мельниченко он поздравил Александра Воронкова с избранием и пожелал ему успехов в работе.
Глава Бессоновского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.