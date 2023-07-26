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Алексей Атясов избран главой Лунинского района

17:25 | 26.07.2023 | Политика

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Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Лунинского района Пензенской области единогласно избрали Алексея Атясова главой муниципального образования в ходе 18-й сессии, состоявшейся в среду, 26 июля.

Алексей Атясов избран главой Лунинского района

Фото: Miip.pnzreg.ru

До этого Алексей Атясов был исполняющим обязанности главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Алексея Атясова с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Лунинского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.

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