Юрий Ахрамеев избран главой Спасского района Политика

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Спасского района Пензенской области единогласно избрали Юрия Ахрамеева главой муниципального образования в ходе очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 28 июля.

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Участие в сессии принял министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов.

От имени губернатора Олега Мельниченко он поздравил Юрия Ахрамеева с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Спасского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.