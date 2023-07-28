Александр Пушкарев избран главой Пачелмского района Политика

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Пачелмского района Пензенской области в ходе сессии единогласно избрали Александра Пушкарева главой муниципального образования.

Фото: Miip.pnzreg.ru

До этого он являлся исполняющим полномочия главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Александра Пушкарева с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Пачелмского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.