23:31:13 Пятница, 28 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Александр Пушкарев избран главой Пачелмского района

18:43 | 28.07.2023 | Политика

Печать

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Пачелмского района Пензенской области в ходе сессии единогласно избрали Александра Пушкарева главой муниципального образования.

Александр Пушкарев избран главой Пачелмского района

Фото: Miip.pnzreg.ru

До этого он являлся исполняющим полномочия главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Александра Пушкарева с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Пачелмского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.

Читайте также
В Городищенском районе мужчина обвиняется в покушении на убийство сожителя падчерицы В Бессоновском районе водитель иномарки сбил пешехода
В Кузнецке велосипедист госпитализирован после наезда автомобиля Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке автомобильного багажника
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику силовых ведомств» и лишилась более 740 тыс. рублей Сотрудники Минлесхоза проверили выполнение лесохозяйственных мероприятий в Земетчинском районе
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама