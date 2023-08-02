Александр Бедикин избран главой Сердобского района Политика

Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Сердобского района Пензенской области в ходе сессии, состоявшейся 1 августа, единогласно избрали Александра Бедикина главой муниципального образования.

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До этого он являлся исполняющим обязанности главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Александра Бедикина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Сердобского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.