Михаил Максимов избран главой Колышлейского района Политика

Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Колышлейского района единогласно избрали Михаила Максимова главой муниципального образования в ходе сессии, состоявшейся в минувший вторник, 1 августа.

Фото: Miip.pnzreg.ru

До этого Михаил Максимов являлся исполняющим полномочия главы района.

Министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Михаила Максимова с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Колышлейского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.