Михаил Максимов избран главой Колышлейского района
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Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Колышлейского района единогласно избрали Михаила Максимова главой муниципального образования в ходе сессии, состоявшейся в минувший вторник, 1 августа.
Фото: Miip.pnzreg.ru
До этого Михаил Максимов являлся исполняющим полномочия главы района.
Министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Михаила Максимова с избранием и пожелал ему успехов в работе.
Глава Колышлейского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.