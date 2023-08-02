Иван Кирюхин избран главой Малосердобинского района Политика

Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области единогласно избрали Ивана Кирюхина главой муниципального образования в ходе 15-й сессии, состоявшейся в среду, 2 августа.

Фото: Miip.pnzreg.ru

До этого Иван Кирюхин являлся исполняющим обязанности главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Ивана Кирюхина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Малосердобинского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.