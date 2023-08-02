22:34:41 Среда, 2 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иван Кирюхин избран главой Малосердобинского района

16:39 | 02.08.2023 | Политика

Печать

Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области единогласно избрали Ивана Кирюхина главой муниципального образования в ходе 15-й сессии, состоявшейся в среду, 2 августа.

Иван Кирюхин избран главой Малосердобинского района

Фото: Miip.pnzreg.ru

До этого Иван Кирюхин являлся исполняющим обязанности главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Ивана Кирюхина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Малосердобинского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.

Читайте также
Игорь Белов избран главой Пензенского района В Пачелме водитель «ГАЗели» сбил велосипедиста
В Пензе организована доследственная проверка по факту смерти мужчины Михаил Максимов избран главой Колышлейского района
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина 9 пачек кофе Александр Бедикин избран главой Сердобского района
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама