Игорь Белов избран главой Пензенского района Политика

Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Пензенского района единогласно избрали Игоря Белова главой муниципального образования в ходе очередной сессии, состоявшейся в среду, 2 августа.

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До этого Игорь Белов являлся исполняющим полномочия главы района.

Министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Игоря Белова с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Пензенского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.