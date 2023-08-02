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Игорь Белов избран главой Пензенского района

18:06 | 02.08.2023 | Политика

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Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Пензенского района единогласно избрали Игоря Белова главой муниципального образования в ходе очередной сессии, состоявшейся в среду, 2 августа.

Игорь Белов избран главой Пензенского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

До этого Игорь Белов являлся исполняющим полномочия главы района.

Министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Игоря Белова с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Пензенского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.

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