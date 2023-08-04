Светлана Кудаченкова избрана главой Бековского района Политика

Пенза, 4 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Бековского района Пензенской области единогласно избрали Светлану Кудаченкову главой муниципального образования в ходе 24-й сессии, состоявшейся в пятницу, 4 августа.

Фото: Miip.pnzreg.ru

До этого Светлана Кудаченкова являлась исполняющей полномочия главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Светлану Кудаченкову с избранием и пожелал ей успехов в работе.

Глава Бековского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.