Светлана Кудаченкова избрана главой Бековского района
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Пенза, 4 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Бековского района Пензенской области единогласно избрали Светлану Кудаченкову главой муниципального образования в ходе 24-й сессии, состоявшейся в пятницу, 4 августа.
Фото: Miip.pnzreg.ru
До этого Светлана Кудаченкова являлась исполняющей полномочия главы района.
Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Светлану Кудаченкову с избранием и пожелал ей успехов в работе.
Глава Бековского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.