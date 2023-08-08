Александр Власкин избран главой Шемышейского района Политика

Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Шемышейского района Пензенской области единогласно избрали Александра Власкина главой муниципального образования в ходе 12-й сессии, состоявшейся во вторник, 8 августа.

Фото: Shem.pnzreg.ru

До этого Александр Власкин являлся исполняющим обязанности главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Александра Власкина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Шемышейского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.