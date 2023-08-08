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Ольга Лапшина избрана главой Лопатинского района

17:36 | 08.08.2023 | Политика

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Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Лопатинского района Пензенской области единогласно избрали Ольгу Лапшину главой муниципального образования в ходе очередной сессии, состоявшейся во вторник, 8 августа.

Ольга Лапшина избрана главой Лопатинского района

Фото: Lopatino.pnzreg.ru

До этого Ольга Лапшина являлась исполняющей обязанности главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Ольгу Лапшину с избранием и пожелал ей успехов в работе.

Глава Лопатинского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.

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