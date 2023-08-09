Алевтина Решетченко избрана главой Наровчатского района Политика

Пенза, 9 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Наровчатского района Пензенской области единогласно избрали Алевтину Решетченко главой муниципального образования в ходе очередной сессии, состоявшейся в среду, 9 августа.

Фото: Miip.pnzreg.ru

До этого Алевтина Решетченко являлась исполняющей обязанности главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Алевтину Решетченко с избранием и пожелал ей успехов в работе.

Глава Наровчатского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.