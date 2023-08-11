Николай Аргаткин избран главой Иссинского района Политика

Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Иссинского района Пензенской области единогласно избрали Николая Аргаткина главой муниципального образования в ходе 12-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 11 августа.

Фото: Issa.pnzreg.ru

До этого Николай Аргаткин являлся исполняющим обязанности главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Николая Аргаткина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Иссинского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.