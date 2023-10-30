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Подписаны соглашение и план мероприятий по сотрудничеству между районами Пензенской и Брестской областей

16:47 | 30.10.2023 | Политика

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Пенза, 30 октября 2023. PenzaNews. Торжественная церемония подписания документов о сотрудничестве между Лунинским и Лунинецким, а также Бессоновским и Ивацевичским районами Пензенской и Брестской областей состоялась в губернаторском доме Пензы в понедельник, 30 октября.

Подписаны соглашение и план мероприятий по сотрудничеству между районами Пензенской и Брестской областей

Фото: Pnzreg.ru

На церемонии присутствовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой и председатель брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Подписи под соглашением об осуществлении международных и внешнеэкономических связей поставили глава Лунинского района Пензенской области Алексей Атясов и председатель лунинецкого районного исполнительного комитета Брестской области Александр Савина.

План мероприятий по реализации соглашения об установлении побратимских отношений подписали глава Бессоновского района Пензенской области Александр Воронков и председатель ивацевичского райисполкома Брестской области Владимир Белов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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