Подписаны соглашение и план мероприятий по сотрудничеству между районами Пензенской и Брестской областей Политика

Пенза, 30 октября 2023. PenzaNews. Торжественная церемония подписания документов о сотрудничестве между Лунинским и Лунинецким, а также Бессоновским и Ивацевичским районами Пензенской и Брестской областей состоялась в губернаторском доме Пензы в понедельник, 30 октября.

Фото: Pnzreg.ru

На церемонии присутствовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой и председатель брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Подписи под соглашением об осуществлении международных и внешнеэкономических связей поставили глава Лунинского района Пензенской области Алексей Атясов и председатель лунинецкого районного исполнительного комитета Брестской области Александр Савина.

План мероприятий по реализации соглашения об установлении побратимских отношений подписали глава Бессоновского района Пензенской области Александр Воронков и председатель ивацевичского райисполкома Брестской области Владимир Белов, сообщает пресс-служба регионального правительства.