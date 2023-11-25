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В Пензенской области избраны делегаты на съезд «Единой России»

10:48 | 25.11.2023 | Политика

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Пенза, 25 ноября 2023. PenzaNews. Участники XXXIV конференции пензенского регионального отделения «Единой России», состоявшейся накануне, избрали делегатов на съезд партии, который пройдет в Москве 17 декабря.

В Пензенской области избраны делегаты на съезд «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пензенскую область на съезде представят шесть человек.

Это член Генерального совета «Единой России», секретарь реготделения партии, губернатор Олег Мельниченко и трое заместителей секретаря реготделения «Единой России» — руководитель регионального исполкома, заместитель председателя Законодательного собрания Сергей Мельников, руководитель региональной общественной приемной председателя партии, глава счетной палаты субъекта федерации Михаил Макаров и спикер областного парламента Вадим Супиков.

Также в съезде примут участие член регионального политсовета, координатор партийного проекта «Городская среда» в Пензенской области Владимир Обухов и исполнительный секретарь бессоновского местного отделения партии Юлия Серкова.

«В следующем году главным политическим событием станут, конечно, выборы президента Российской Федерации. Задачи на избирательную кампанию определит предстоящий съезд партии. Решения партийного форума станут для нас руководством к действию», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к участникам конференции.

Кроме того, в ходе мероприятия была проведена ротация регионального политсовета и его президиума, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

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