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Пензенский губернатор поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента

21:03 | 08.12.2023 | Политика

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Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на новый президентский срок.

Пензенский губернатор поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Знаменательный день для всей нашей страны. Владимир Владимирович Путин принял решение выдвинуться на новый президентский срок», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 8 декабря.

«Сложно представить во главе нашей страны человека, более подходящего для такой важной и ответственной должности. Лидера с большой буквы, который каждый день заботится о России и всех нас. Никогда еще наша страна не была такой единой, суверенной и сильной», — подчеркнул он.

«Пензенская область с вами, Владимир Владимирович!» — добавил Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Владимир Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, которая прошла в Кремле 8 декабря.

Глава государства ответил согласием на просьбу, с которой обратился к нему спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога.

Владимир Путин заявил, что в разное время у него были разные мысли по этому вопросу, но «сейчас такое время, когда нужно принимать решение».

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