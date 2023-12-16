Васильев на встрече Путина с главами фракций Госдумы отметил Пензенскую область как регион, который с опережением осваивает бюджет на здравоохранение Политика

Пенза, 16 декабря 2023. PenzaNews. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Владимир Васильев отметил Пензенскую область в числе регионов, которые с опережением осваивают бюджет на здравоохранение.

Фото: Kremlin.ru

«Докладываю, что буквально недавно на селекторе в партии подвели итоги. Более 10 регионов в стране сегодня освоили не только бюджет, а это было месяц с лишним назад, [...] этого года, но и бюджет 2024-го, а Пенза уже 2025 год осваивает», — сказал он в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями фракций политических партий в Госдуме, которая состоялась в Кремле в минувшую пятницу, 15 декабря.

«Что произошло? Контроль партийный и, опять же, депутатский привел к чему? Что стали смотреть за тем, как идут торги. И вот эти, помните, откаты, договоры, все это стало уходить. Цены стали снижаться. Освобождаются средства. А бюджет мы даем на три года, и они начинают осваивать в этом году то, что могут освоить в следующем. Да плюс еще — наши отечественные производители... Наконец открыли дорогу им. И они начали предлагать аналогичное и значительно дешевле оборудование», — добавил Владимир Васильев.