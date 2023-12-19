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Депутаты Заксобрания Пензенской области утвердили план работы на 2024 год

17:32 | 19.12.2023 | Политика

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Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. План работы Законодательного собрания Пензенской области на 2024 год, сформированный с учетом предложений депутатов и правительства региона, утвержден в ходе 14-й очередной сессии, которая состоялась во вторник, 19 декабря.

Депутаты Заксобрания Пензенской области утвердили план работы на 2024 год

Фото: Zspo.ru

В следующем году намечено рассмотреть 41 проект законов и постановлений, а также четыре контрольных вопроса, темами обсуждения которых станут бесплатная юридическая помощь, градостроительная деятельность на исторических территориях, совершенствование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и миграционных процессов.

Предусмотрено проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Пензенской области за 2023 год и по проекту главного финансового документа региона на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов.

Кроме того, запланировано проведение круглых столов по вопросам кадрового обеспечения системы здравоохранения, мер поддержки медицинских работников, сохранения и популяризации культурного наследия.

Отдельно в плане работы намечены мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования Законодательного собрания Пензенской области, которые включают конкурс «Моя законотворческая инициатива», тематическую выставку в краеведческом музее и фотовыставку, сообщается на сайте регионального парламента.

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