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Андрей Сафронов возглавил отдел по взаимодействию с общественными объединениями и политическими партиями управления внутренней политики

09:59 | 23.12.2023 | Политика

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Пенза, 23 декабря 2023. PenzaNews. Андрей Сафронов назначен начальником отдела по взаимодействию с общественными объединениями и политическими партиями управления внутренней политики правительства Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте губернатора.

Андрей Сафронов возглавил отдел по взаимодействию с общественными объединениями и политическими партиями управления внутренней политики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К выполнению должностных обязанностей Андрей Сафронов приступил с 22 декабря 2023 года», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что ранее он занимал пост начальника отдела кадров пензенского колледжа искусств.

Из сообщения следует, что Андрей Сафронов был включен в резерв управленческих кадров Пензенской области в 2020 году.

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