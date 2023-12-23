Андрей Сафронов возглавил отдел по взаимодействию с общественными объединениями и политическими партиями управления внутренней политики Политика

Пенза, 23 декабря 2023. PenzaNews. Андрей Сафронов назначен начальником отдела по взаимодействию с общественными объединениями и политическими партиями управления внутренней политики правительства Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте губернатора.

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«К выполнению должностных обязанностей Андрей Сафронов приступил с 22 декабря 2023 года», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что ранее он занимал пост начальника отдела кадров пензенского колледжа искусств.

Из сообщения следует, что Андрей Сафронов был включен в резерв управленческих кадров Пензенской области в 2020 году.