Андрей Сафронов возглавил отдел по взаимодействию с общественными объединениями и политическими партиями управления внутренней политики
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Пенза, 23 декабря 2023. PenzaNews. Андрей Сафронов назначен начальником отдела по взаимодействию с общественными объединениями и политическими партиями управления внутренней политики правительства Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте губернатора.
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«К выполнению должностных обязанностей Андрей Сафронов приступил с 22 декабря 2023 года», — уточняется в тексте.
В нем отмечается, что ранее он занимал пост начальника отдела кадров пензенского колледжа искусств.
Из сообщения следует, что Андрей Сафронов был включен в резерв управленческих кадров Пензенской области в 2020 году.