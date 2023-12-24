В Пензенской области стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента Политика

Пенза, 24 декабря 2023. PenzaNews. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на пост главы государства на выборах в марте 2024 года стартовал по всей стране, в том числе в Пензенской области.

Фото: пресс-служба реготделения МГЕР

Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», в Пензе пункты сбора подписей открыты в шести крупных торговых центрах — «Красные холмы», «Коллаж», «Пассаж», «Проспект», «Ритейл Парк» и «Суворовский». Они будут работать до конца января в будние дни с 16.00 до 19.00, в выходные — с 14.00 до 17.00.

Кроме того, по информации реготделения Общероссийского народного фронта, еще один пункт сбора подписей начал работу в штабе исполкома ОНФ на улице Володарского. Он будет действовать в период по 25 января с 10.00 до 18.00. 1, 2 и 7 января — выходные дни.

Владимир Путин идет на предстоящие выборы как самовыдвиженец. 20 декабря ЦИК России зарегистрировал группу избирателей, созданную в его поддержку, что дает возможность открыть избирательный счет и начать сбор подписей.

По закону, кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного региона. Если сбор подписей осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за пределами территории России, общее количество этих подписей не может быть более 7,5 тыс.

Подписи необходимо сдать в Центризбирком до 18.00 31 января. После этого ЦИК проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата или отказе в ней.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.