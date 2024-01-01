Илья Ковалев возглавил управление молодежной политики правительства Пензенской области Политика

Пенза, 1 января 2024. PenzaNews. Илья Ковалев возглавил вновь созданное управление молодежной политики правительства Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте облправительства, Илья Ковалев родился в Пензе в 1993 году. В 2017 году он окончил Пензенский государственный университет. В 2017–2022 годах работал инженером, старшим инженером в компании «МегаФон». В 2022–2023 годах был советником губернатора Пензенской области, в 2023 году — помощником главы региона.

Деятельность управления молодежной политики будет курировать первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

3 ноября 2023 года председатель регионального правительства Николай Симонов подписал постановление №991-пП «Отдельные вопросы исполнительных органов Пензенской области», согласно которому полномочия в сфере молодежной политики, реализуемые министерством образования, планировалось передать облправительству.

14 декабря 2023 года губернатор Олег Мельниченко подписал указ №179 о внесении изменений в перечень должностей государственной гражданской службы в правительстве Пензенской области, назначение на которые не требует проведения конкурса. В их число была включена, в частности, должность начальника управления молодежной политики.