На заседании комиссии по градостроительной деятельности пензенской гордумы рассмотрено 23 вопроса Политика

Пенза, 20 февраля 2024. PenzaNews. 23 вопроса рассмотрели депутаты Пензенской городской думы в ходе заседания постоянной комиссии по градостроительной деятельности, которое состоялось во вторник, 20 февраля.

Фото: Pgduma.ru

В частности, народные избранники обсудили внесение изменений в порядок предоставления порубочного билета, в прогнозный план приватизации муниципального имущества Пензы на 2024 год, а также рассмотрели перспективный план работы постоянной комиссии.

Большая часть вопросов касалась передачи бюджетным учреждениям и общественным организациям в безвозмездное пользование муниципального имущества.

Все рассмотренные на заседании комиссии вопросы вынесены на предстоящую сессию, которая состоится 1 марта, сообщает пресс-служба гордумы.