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Олег Мельниченко прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

16:40 | 29.02.2024 | Политика

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Пенза, 29 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, церемония оглашения которого состоялась в Гостином дворе в Москве в четверг, 29 февраля.

Олег Мельниченко прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Без сильной суверенной России прочный миропорядок невозможен, подчеркнул сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем послании россиянам. Задача каждого из нас — вносить свой вклад в укрепление Родины», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что начинается реализация новых нацпроектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных», федеральный центр ждет от регионов активного участия в работе по повышению качества жизни граждан.

«В Земетчинском и Сердобском районах Пензенской области реализуется пилотный проект по созданию условий для повышения рождаемости. Новые дороги, учреждения здравоохранения и детские сады — та комфортная среда, в которой должны жить и работать люди, создавать семьи, растить детей», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он напомнил, что важным условием для успешного развития страны президент РФ назвал достижение технологического суверенитета.

«Значимую роль здесь играют наши кластеры — в первую очередь биомедицинский и станкостроительный. У нас выпускается 70% российских сердечных клапанов, каждый четвертый станок — тоже пензенского производства», — написал губернатор.

«Президент особо отметил, что выполнение всех намеченных по развитию России планов напрямую зависит от наших бойцов, с оружием в руках отстаивающих рубежи Родины. Мы будем продолжать помощь участникам СВО — и отправляя на фронт гуманитарные грузы, и поддерживая их семьи, и помогая вернувшимся с фронта ребятам. В регионе действует более 30 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. Для участников боевых действий разработаны программы реабилитации и переобучения. Каждый из нас должен работать на общее дело — приближение нашей Победы», — резюмировал Олег Мельниченко.

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