Олег Мельниченко прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию Политика

Пенза, 29 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, церемония оглашения которого состоялась в Гостином дворе в Москве в четверг, 29 февраля.

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«Без сильной суверенной России прочный миропорядок невозможен, подчеркнул сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем послании россиянам. Задача каждого из нас — вносить свой вклад в укрепление Родины», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что начинается реализация новых нацпроектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных», федеральный центр ждет от регионов активного участия в работе по повышению качества жизни граждан.

«В Земетчинском и Сердобском районах Пензенской области реализуется пилотный проект по созданию условий для повышения рождаемости. Новые дороги, учреждения здравоохранения и детские сады — та комфортная среда, в которой должны жить и работать люди, создавать семьи, растить детей», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он напомнил, что важным условием для успешного развития страны президент РФ назвал достижение технологического суверенитета.

«Значимую роль здесь играют наши кластеры — в первую очередь биомедицинский и станкостроительный. У нас выпускается 70% российских сердечных клапанов, каждый четвертый станок — тоже пензенского производства», — написал губернатор.

«Президент особо отметил, что выполнение всех намеченных по развитию России планов напрямую зависит от наших бойцов, с оружием в руках отстаивающих рубежи Родины. Мы будем продолжать помощь участникам СВО — и отправляя на фронт гуманитарные грузы, и поддерживая их семьи, и помогая вернувшимся с фронта ребятам. В регионе действует более 30 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. Для участников боевых действий разработаны программы реабилитации и переобучения. Каждый из нас должен работать на общее дело — приближение нашей Победы», — резюмировал Олег Мельниченко.