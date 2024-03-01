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Олег Мельниченко выступил на заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО

19:09 | 01.03.2024 | Политика

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Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выступил на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, которое состоялось в Уфе.

Олег Мельниченко выступил на заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО

Фото: Pnzreg.ru

«Выступал сегодня на проходившем в Уфе совете при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе. Главной темой обсуждения стало доверие граждан к органам власти. Люди нам доверяют, наша задача — оправдать это добросовестным трудом на благо родных регионов и родной страны. Доложил Игорю Анатольевичу [Комарову] о работе, которая ведется в субъектах ПФО по формированию общероссийской гражданской идентичности. Важно, чтобы каждый из нас осознавал свою принадлежность к российскому государству, разделял единые ценности и личную ответственность за судьбу страны. Рассказал о самых ярких проектах, реализующихся на территории Пензенской области: военно-патриотических сборах «Гвардеец», молодежном отряде «Тигр», «Школе юного археолога», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в пятницу, 1 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что «нужно больше рассказывать гражданам о работе, которая ведется по повышению качества жизни в регионах, понимать первоочередные запросы людей».

Для этого, по мнению губернатора, необходима эффективная система коммуникации — прежде всего на муниципальном уровне.

«Усиливаем работу в этом направлении, центр управления регионом Пензенской области уже занимается этим вопросом», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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