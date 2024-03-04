Бывший начальник УГИБДД Антон Шматков назначен замглавы Минцифры Пензенской области Политика

Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Антон Шматков, занимавший пост начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области с декабря 2020 года, назначен на должность заместителя министра цифрового развития, транспорта и связи региона.

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«Распоряжением правительства в министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области на должность заместителя министра [...] с 1 марта 2024 года назначен Шматков Антон Витальевич», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Минцифры региона Дарья Вишникина в понедельник, 4 марта.

Она уточнила, что новый замминистра будет курировать направление транспорта.

Антон Шматков покинул пост начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области в конце февраля.

В настоящее время обязанности руководителя исполняет замначальника УГИБДД Олег Барковский.