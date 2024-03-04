Столяров сменил Филяева на посту вице-спикера Заксобрания Пензенской области Политика

Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Главный врач онкологического клинического диспансера Антон Столяров сменил первого секретаря обкома КПРФ Дмитрия Филяева на посту заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области.

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Как сообщается на сайте регионального парламента, полномочия Дмитрия Филяева как вице-спикера прекращены досрочно на основании его личного заявления. Соответствующее постановление принято в ходе 15-й очередной сессии в понедельник, 4 марта.

Руководствуясь положениями ст. 34 устава Пензенской области и регламентом Заксобрания, спикер Вадим Супиков внес на рассмотрение депутатов кандидатуру Антона Столярова. По итогам тайного голосования он был избран заместителем председателя, осуществляющим полномочия без отрыва от основной деятельности.

Кроме того, депутаты согласовали изменения в составах профильных парламентских комитетов.

Антон Столяров освобожден от должности председателя комитета по здравоохранению и социальной политике и выведен из состава комитета по государственному строительству, вопросам местного самоуправления и информационной политике.

Дмитрий Филяев избран главой комитета по здравоохранению и соцполитике, осуществляющим полномочия на постоянной основе.