Олег Мельниченко поздравил депутатов с 30-летием Заксобрания Пензенской области Политика

Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе 15-й очередной сессии Законодательного собрания поздравил депутатов с 30-летием регионального парламента.

Фото: Pnzreg.ru

Он подчеркнул, что за эти годы почти с нуля была создана законодательная база области, обеспечены правовые условия для взаимодействия власти и общества.

Депутаты первого созыва (1994–1997 годы) разработали и утвердили устав Пензенской области, приняли многие законы о социальной поддержке граждан, заложили основы для социально ориентированного бюджета.

Во время работы второго созыва (1997–2002) вступили в силу законы о промышленной политике, управлении госсобственностью, привлечении инвестиций. Впервые была принята программа газификации сел.

Депутаты третьего созыва (2002–2007) работали в соответствии с национальными приоритетами, обозначенными президентом РФ Владимиром Путиным. Формировалась законодательная база в сфере образования, здравоохранения, жилищного строительства.

В период четвертого созыва (2007–2012) решались важные задачи на местном уровне — закрытие заведений с игровыми автоматами, ужесточение правил продажи алкогольной продукции.

Пятый созыв (2012–2017) работал в условиях первых антироссийских санкций со стороны коллективного Запада. Во многом благодаря законотворческой деятельности удалось не только противостоять внешнему давлению, но и добиться успехов в экономике.

На время работы депутатов шестого созыва (2017–2022) пришлась борьба с пандемией коронавируса. В условиях пандемии удалось сохранить социальную стабильность в регионе, были спасены тысячи жизней.

Олег Мельниченко отметил, что седьмой созыв Заксобрания Пензенской области, который приступил к работе в 2022 году, отличается высоким профессионализмом.

«Именно вам, уважаемые депутаты, приходится работать в жестких условиях санкций, противостояния нашей страны коллективному Западу. Сейчас наша общая задача — одержать победу в специальной военной операции, чтобы сохранить территориальную целостность, суверенитет и независимость России. На это направлены все усилия государства и общества», — подчеркнул губернатор.

Депутатами Заксобрания утверждено более 30 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Народные избранники организуют сбор гуманитарной помощи в своих округах, поддерживают бойцов и мирных жителей прифронтовых регионов.

«Вы слышали послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Поставленные задачи ясны. Тезисы, отраженные в послании, — это основа государственной политики на годы вперед. [...] В ближайшее время нам с вами предстоит разработать и принять нормативные акты, связанные с реализацией новых национальных проектов. Мы будем продолжать заниматься ремонтом школ, оснащением больниц и ФАПов, строительством новых дорог. Будем поддерживать семьи с детьми, особенно многодетные. Мы начнем претворять в жизнь все, о чем говорил президент России», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Губернатор вручил региональные награды отличившимся в работе депутатам и сотрудникам Законодательного собрания Пензенской области.