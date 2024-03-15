Олег Мельниченко проголосовал на выборах президента России Политика

Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, расположенном в здании школы №11 в Пензе.

Фото: T.me/omelnichenko

«До начала рабочего дня успел исполнить свой гражданский долг — проголосовать на выборах президента Российской Федерации», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 15 марта.

Он отметил, что, несмотря на ранее утро, на избирательном участке уже были люди, приходили семьями.

«Это показатель единства наших земляков, принятия ответственности за судьбу Родины. Наш народ — вместе со своей страной», — подчеркнул губернатор.

«Прошу всех наших граждан отдать свой голос за будущее России. 15, 16, 17 марта будут идти выборы президента страны. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Важен голос каждого из нас», — добавил Олег Мельниченко.