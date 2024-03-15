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Вадим Супиков принял участие в выборах президента РФ

10:17 | 15.03.2024 | Политика

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Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №155, расположенном в музыкальном колледже имени А.А. Архангельского.

Вадим Супиков принял участие в выборах президента РФ

Фото: Zspo.ru

Сделав свой выбор в кабинке для голосования и опустив бюллетень в избирательную урну, спикер регионального парламента пообщался с журналистами.

Он отметил важность реализации избирательного права, закрепленного Конституцией Российской Федерации.

«Выбирая президента России, мы определяем, каким будет завтрашний день нашей страны. Считаю, что участие в голосовании — это не только конституционное право, но наш гражданский долг. Каждый, кому небезразлична судьба Отечества, кто хочет жить в независимом сильном государстве, думает о будущем детей, должен прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Уверен, пензенцы проявят гражданскую ответственность, и явка будет высокой», — сказал Вадим Супиков, слова которого приводятся на сайте Заксобрания Пензенской области.

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