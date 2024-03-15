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В Пензенской области проголосовали более четверти избирателей

17:07 | 15.03.2024 | Политика

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Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по данным на 15.00 пятницы, 15 марта, составила 25,56%. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

В Пензенской области проголосовали более четверти избирателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По состоянию на 15.00 15 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 254 тыс. 471 избиратель (25,56%)», — сказано в тексте.

По данным ЦИК России, общая явка на выборах главы государства на 16.00 составила 23,02%.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны.

На высший государственный пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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