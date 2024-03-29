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Мельниченко поблагодарил депутатов Заксобрания Пензенской области за плодотворную совместную работу в 2023 году

12:05 | 29.03.2024 | Политика

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Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год, выразил признательность депутатскому корпусу за плодотворную совместную работу.

Мельниченко поблагодарил депутатов Заксобрания Пензенской области за плодотворную совместную работу в 2023 году

Фото: Pnzreg.ru

«За прошедший год мы проявили еще большее единение и консолидацию сил, которые являются опорой в развитии региона. Выборы президента Российской Федерации еще раз подтвердили солидарность народа, государства и общества. Благодарю всех вас за поддержку нашего единства», — сказал Олег Мельниченко, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.

Он подчеркнул, что руководством к действию по дальнейшему развитию региона и улучшению жизни людей является послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, основанное на предложениях граждан.

«Подводя итоги года, мы в то же время и намечаем планы на последующий период. Мы продолжим работу, руководствуясь посланием президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию, где определены основные стратегические цели до 2030 года. Основой программы нашего президента стали предложения граждан, их устремления и надежды. Рассчитываю на содействие депутатского корпуса в достижении поставленных целей на региональном уровне. Результатом должно быть дальнейшее развитие Пензенской области и улучшение жизни людей», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Глава региона отметил, что за предыдущие годы в Пензенской области заложен прочный фундамент для решения задач, поставленных президентом РФ.

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