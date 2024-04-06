Представители Пензенской области и Санкт-Петербурга обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества Политика

Санкт-Петербург, 6 апреля 2024. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с вице-губернатором Сергеем Федотовым в ходе визита в Санкт-Петербург провела ряд рабочих встреч, на которых обсуждались перспективы развития сотрудничества двух субъектов РФ.

Фото: Kvs.gov.spb.ru

В частности, состоялись переговоры с ректором Санкт-Петербургского государственного института культуры Александром Тургаевым и генеральным директором государственной академической капеллы Ольгой Хомовой.

В минувшую пятницу, 5 апреля, была организована рабочая встреча представителей пензенской делегации с членом правительства Санкт-Петербурга – председателем комитета по внешним связям Евгением Григорьевым. Участие в ней также приняли председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин и начальник управления развития потребительского рынка комитета по промышленной политике, инновациями торговле города Елена Подгорная.

По информации комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, стороны детально обсудили возможности расширения диалога в сферах культуры, туризма и экономики с особым акцентом на развитии торгово-экономических связей.

Достигнуты договоренности о проведении осенью 2024 года дней Пензенской области в Санкт-Петербурге и об ответном визите делегации Северной столицы.

Кроме того, представители правительства Пензенской области посетили АО «Императорский фарфоровый завод». В ходе визита были рассмотрены возможности совместной организации тематических выставок данного предприятия и Бахметьевского хрустального завода, располагающегося в Никольске.

Помимо этого, в доме книги состоялась презентация нового номера журнала «Адреса Пензы» — совместного проекта Всемирного клуба петербуржцев и правительства Пензенской области.