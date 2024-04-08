Олег Мельниченко предложил участнику СВО Александру Артамошкину выставить кандидатуру на выборы в пензенскую гордуму Политика

Пенза, 8 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил участнику СВО Александру Артамошкину выставить кандидатуру на выборы в городскую думу, которые пройдут в сентябре.

Фото: Pnzreg.ru

«По поручению главы государства вручил орден Мужества нашему земляку, участнику СВО лейтенанту Артамошкину. Александр Владимирович указом президента России удостоен этой высокой награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. [...] В сентябре состоятся выборы в Пензенскую городскую думу. Предложил Александру Владимировичу принять участие в праймериз от «Единой России» — в выдвижении кандидатов от партии путем голосования», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 8 апреля.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин назвал участников специальной военной операции новой российской элитой и поставил задачу по привлечению их на ведущие позиции, в том числе в общественном и муниципальном управлении.

«Как сказал президент России, в органах власти должно быть больше людей, которые не отступят, не подведут и не предадут», — подчеркнул Олег Мельниченко.