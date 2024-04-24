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Депутаты одобрили соглашение о сотрудничестве между законодательными собраниями Пензенской и Запорожской областей

18:00 | 24.04.2024 | Политика

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Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между законодательными собраниями Пензенской и Запорожской областей одобрено пензенскими депутатами в ходе 17-й очередной сессии, состоявшейся в среду, 24 апреля.

Депутаты одобрили соглашение о сотрудничестве между законодательными собраниями Пензенской и Запорожской областей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представляя проект постановления по данному вопросу, председатель Заксобрания Пензенской области Вадим Супиков отметил, что запорожские коллеги приступили к формированию нормативно-правовой базы субъекта РФ в сентябре 2023 года, в единый день голосования впервые после вхождения региона в состав России были избраны 40 депутатов законодательного органа.

«В настоящее время наши коллеги из Запорожья активно работают над созданием законодательства с целью социально-экономического развития региона в российском правовом поле. Думаю, наш 30-летний опыт законотворческой деятельности будет им полезен», — сказал спикер Заксобрания.

В поддержку заключения соглашения высказался губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Сегодня на освобожденных территориях заново создается система важнейших государственных институтов. Надо помогать нашим коллегам выстраивать работу на основе Конституции РФ и российского законодательства», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, планируется, что подписание соглашения состоится в Санкт-Петербурге на площадке Совета законодателей РФ.

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