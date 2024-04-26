Заключено соглашение о сотрудничестве между законодательными собраниями Пензенской и Запорожской областей Политика

Санкт-Петербург, 26 апреля 2024. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между законодательными собраниями Пензенской и Запорожской областей заключено рамках проведения мероприятий Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге.

Фото: Zspo.ru

Спикеры региональных парламентов Вадим Супиков и Виктор Емельяненко поставили свои подписи под документом в минувший четверг, 25 апреля.

Комментируя заключение соглашения, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков отметил, что в современных условиях межрегиональное партнерство имеет стратегическое значение.

«Наша задача — помочь коллегам интегрировать регион в российское правовое поле. Сегодня сделан еще один шаг к укреплению социально-экономического положения Запорожья. Уверен, соглашение послужит развитию гуманитарных, деловых и дружеских связей двух российских областей», — цитирует Вадима Супикова пресс-служба регионального парламента.