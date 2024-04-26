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Климанов ушел в отставку по собственному желанию, исполнение полномочий главы Заречного возложено на Костина

15:10 | 26.04.2024 | Политика

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Заречный, 26 апреля 2024. PenzaNews. Глава города Заречного Олег Климанов ушел в отставку по собственному желанию, исполнение полномочий главы ЗАТО возложено на Алексея Костина, который до настоящего времени занимал должность заместителя председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Климанов ушел в отставку по собственному желанию, исполнение полномочий главы Заречного возложено на Костина

Фото: T.me/omelnichenko

«Принял участие во внеочередной сессии собрания представителей Заречного. Депутаты поддержали решение главы города Олега Владимировича Климанова о выходе в отставку по собственному желанию. Олег Владимирович досрочно сложил с себя руководящие полномочия. Он проработал в администрации Заречного почти два десятка лет, сделав немало хорошего для социально-экономического развития ЗАТО. Предложил Олегу Владимировичу поработать в качестве моего советника, его знания и опыт послужат на благо нашего региона», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 26 апреля.

«Исполнение полномочий главы города Заречного возложено на Алексея Владимировича Костина, ранее занимавшего должность заместителя председателя правительства Пензенской области. Уверен, что он проявит себя как активный, ответственный и грамотный руководитель», — добавил руководитель субъекта федерации.

Фото: T.me/omelnichenko

Олег Мельниченко сообщил, что исполнять обязанности зампреда регионального правительства будет Алмаз Хакимов, который будет совмещать их с должностью министра экономического развития и промышленности Пензенской области.

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