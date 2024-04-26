Климанов ушел в отставку по собственному желанию, исполнение полномочий главы Заречного возложено на Костина Политика

Заречный, 26 апреля 2024. PenzaNews. Глава города Заречного Олег Климанов ушел в отставку по собственному желанию, исполнение полномочий главы ЗАТО возложено на Алексея Костина, который до настоящего времени занимал должность заместителя председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Принял участие во внеочередной сессии собрания представителей Заречного. Депутаты поддержали решение главы города Олега Владимировича Климанова о выходе в отставку по собственному желанию. Олег Владимирович досрочно сложил с себя руководящие полномочия. Он проработал в администрации Заречного почти два десятка лет, сделав немало хорошего для социально-экономического развития ЗАТО. Предложил Олегу Владимировичу поработать в качестве моего советника, его знания и опыт послужат на благо нашего региона», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 26 апреля.

«Исполнение полномочий главы города Заречного возложено на Алексея Владимировича Костина, ранее занимавшего должность заместителя председателя правительства Пензенской области. Уверен, что он проявит себя как активный, ответственный и грамотный руководитель», — добавил руководитель субъекта федерации.

Фото: T.me/omelnichenko

Олег Мельниченко сообщил, что исполнять обязанности зампреда регионального правительства будет Алмаз Хакимов, который будет совмещать их с должностью министра экономического развития и промышленности Пензенской области.