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Вячеслав Гладков удостоен ордена Мужества

11:06 | 03.05.2024 | Политика

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Пенза, 3 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который является уроженцем Пензенской области, удостоен ордена Мужества. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 2 мая.

Вячеслав Гладков удостоен ордена Мужества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича — губернатора Белгородской области», — сказано в документе.

Гладков Вячеслав Владимирович родился в селе Кучки Каменского района Пензенской области 15 января 1969 года.

Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Экономист», Пензенский государственный университет по специальности «Муниципальное управление» и РАНХиГС по специальности «Магистр менеджмента».

Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал экономистом открытого акционерного общества «ПУС».

Более 16 лет посвятил службе в администрации Заречного Пензенской области. Прошел путь от начальника экономического отдела до главы администрации ЗАТО.

С 2016 по 2018 годы работал в должности заместителя губернатора – председателя правительства Севастополя.

13 июня 2018 года был назначен заместителем председателя правительства Ставропольского края, руководителем аппарата правительства региона.

С 18 ноября 2020 года — временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области.

27 сентября 2021 года официально вступил в должность губернатора Белгородской области.

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