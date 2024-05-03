Олег Мельниченко поздравил Вячеслава Гладкова с награждением орденом Мужества Политика

Пенза, 3 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с награждением орденом Мужества.

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«[2 мая] мой друг, земляк и коллега, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указом президента России награжден орденом Мужества. Искренне поздравляю его от всей души!» — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 2 мая.

«Мы знаем, с какими вызовами изо дня в день сталкивается приграничный регион. Белгородцы достойно выдерживают натиск неприятеля, демонстрируя несгибаемую волю и мужество. Во многом этого удается достичь благодаря оперативным и грамотным действиям главы региона. Вячеслав Владимирович не привык пасовать перед трудностями. К государственной награде он представлен за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что «Пензенская область всегда готова оказать поддержку белгородцам, протянуть руку помощи в трудные моменты».

«Будем и дальше работать, приближая нашу общую победу. Верю, что вместе мы справимся!» — подчеркнул он.