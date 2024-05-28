Подписано соглашение о сотрудничестве Пензенской и Бухарской областей Политика

Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Власти Пензенской области Российской Федерации и Бухарской области Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили губернатор Олег Мельниченко и хоким Ботир Зарипов в рамках деловой программы первого заседания Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте в минувший понедельник, 27 мая.

Подписанными экземплярами соглашения они обменялись в ходе церемонии, которая прошла в присутствии первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева.

«Соглашение предусматривает осуществление между нашими регионами международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах», — прокомментировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.