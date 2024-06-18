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На расширенной встрече с участием посла РФ в Таджикистане обсудили перспективы сотрудничества Пензенской и Согдийской областей

16:39 | 18.06.2024 | Политика

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Пенза, 18 июня 2024. PenzaNews. Перспективы сотрудничества Пензенской области Российской Федерации и Согдийской области Таджикистана стали главной темой расширенной встречи с участием посла РФ в республике Семена Григорьева, состоявшейся в рамках визита в страну делегации во главе с губернатором Олегом Мельниченко.

На расширенной встрече с участием посла РФ в Таджикистане обсудили перспективы сотрудничества Пензенской и Согдийской областей

Фото: Pnzreg.ru

«Продолжаем обсуждать направления сотрудничества Пензенской и Согдийской областей. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Таджикистан Семен Вячеславович Григорьев отметил высокий уровень наших учебных заведений. В Таджикистане сейчас очень востребованы инженерные профессии, поэтому сотрудничество с пензенскими университетами может принести Согдийской области большую пользу. Он пригласил представителей наших вузов принять участие в ежегодной выставке-ярмарке, посвященной российскому образованию. Генеральный консул РФ в Ходженте Республики Таджикистан Сергей Васильевич Ланкин поддержал это предложение», — написал Олег Мельниченко, комментируя итоги встречи в своем Telegram-канале.

По его словам, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко в ходе деловой беседы отметил успехи пензенского станкостроения, подчеркнув, что ориентирует на регион другие субъекты федерации.

«Будем продолжать упорно работать, чтобы соответствовать этой высокой оценке», — подчеркнул губернатор.

«Председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода констатировал, что расширение взаимодействия между регионами работает на укрепление национальных экономик наших стран», — добавил Олег Мельниченко.

Он заявил, что «Пензенская область готова к сотрудничеству по всем направлениям — укрепление промышленной кооперации, развитие торговли, научно-технический обмен, национально-культурные проекты, развитие туризма».

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